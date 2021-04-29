Дефицит автогаза отменяется: Введение нового Техрегламента отложили

В мае в Украине не будет дефицита автогаза, как ранее прогнозировали некоторые эксперты. Вступление в силу нового Технического регламента на сжиженный газ отложили с 5 мая на 5 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Дефицит автогаза отменяется: Введение нового Техрегламента отложили

Новый Техрегламент предусматривает участие в оценке качества ввозимого в Украине сжиженного газа специального органа по оценке соответствия.

На данный момент в Украине еще не создан ни один такой орган. Нефтегазовая ассоциация Украины считает, что из-за этого невозможно будет проводить оценки соответствия и дальнейшую реализацию сжиженного газа на внутреннем рынке. В результате импорт сжиженного газа мог полностью прекратиться.

Кабинет Министров прислушался к мнению экспертов. Введение нового Технического регламента на сжиженный газ отложили на шесть месяцев. За это время в нашей стране создадут органы по оценке соответствия.

Нужно отметить, что у Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства было девять месяцев для того, чтобы назначить органы по оценке соответствия. Почему этого не было сделано – не известно.

Напомним, ранее Кабмин подписал с Нефтегазовой ассоциацией Украины специальный Меморандум, который во время карантина обеспечит стабильность цен на автомобильное топливо.


Максимов Віталій, Тудей

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