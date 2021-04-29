Укрзализныця до конца года обновит 1200 км путей, - Юрик

С 1 апреля по стране успели капитально отремонтировать 140 км путей.

Укрзализныця начала путевые работы по всей стране. С начала апреля успели сделать 140 км, а до конца года отремонтируют 1200 км железнодорожных путей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

«Состоянию путей уделяем наибольшее внимание, ведь это безопасность движения и скорость как пассажирских, так и грузовых поездов», - прокомментировал он.

Юрик лично проверил ход путевых работ на участках в Хмельницкой и Ровенской областях.

По словам руководителя Укрзализныци, с 1 апреля по стране успели капитально отремонтировать 140 км путей, на 80 км провели средний ремонт.

Из 1200 км путей, которые планируется восстановить в этом году, 400 км будут отремонтированы капитально, на остальных проведут средний ремонт. В приоритете железнодорожников - маршруты с интенсивным движением поездов.

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