В Подольском районе Киева сгорел маршрутный автобус

Возгорание произошло во время движения автобуса на проспекте Правды.

На проспекте Правды в Подольском районе столицы в четверг, 29 апреля, сгорел маршрутный автобус.

Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве .

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Сообщение о возгорании автобуса на проспекте Правды, 66, поступило спасателям 29 апреля в 13:44.

"Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель, которые были в автобусе, самостоятельно его покинули. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

Уже в 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 - ликвидировали. В результате пожара транспортное средство сгорело полностью.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На месте происшествия работали три единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве .

Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее в апреле в Харькове сгорели четыре автомобиля, пострадал 49-летний мужчина.