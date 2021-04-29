В Подольском районе Киева сгорел маршрутный автобус
Возгорание произошло во время движения автобуса на проспекте Правды.
На проспекте Правды в Подольском районе столицы в четверг, 29 апреля, сгорел маршрутный автобус.
Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.
Сообщение о возгорании автобуса на проспекте Правды, 66, поступило спасателям 29 апреля в 13:44.
"Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что возгорание произошло во время движения в задней части транспортного средства. Пассажиры и водитель, которые были в автобусе, самостоятельно его покинули. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.
Уже в 14:01 спасатели локализовали пожар, а в 14:12 - ликвидировали. В результате пожара транспортное средство сгорело полностью.
На месте происшествия работали три единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Ранее в апреле в Харькове сгорели четыре автомобиля, пострадал 49-летний мужчина.