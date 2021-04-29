Виталий Кличко назвал новые сроки строительства метро на Троещину

В Киеве метро на Троещину могут построить уже в течение ближайших 3-5 лет. Такое заявление сделал мэр столицы Виталий Кличко.

По словам мэра, сначала нужно достроить Подольско-Воскресенский мост, а потом переходить к остальным вопросам. Как известно, в столице также в данное время идет строительство метро на Виноградарь.

Кличко добавил, что сейчас дорабатывается проектная документация, а "когда будет проект, когда будет достроен мост и сможем иметь источники финансирования, мы сможем говорить о конкретных датах".

По прогнозам мэра, метро построят через 3-5 лет, но данный прогноз уж слишком оптимистический. Ведь к этому времени, согласно генеральному плану, в лучшем случае успеют построить 5 станций.

"Хотел бы напомнить, что этот мост также строился как автотранспортное сообщение, и ветка метро должна проходить по этому мосту. Относительно автосообщения - мы делаем все, чтобы запустить уже к концу этого года, коронавирус вносит свои коррективы. Но после введения моста в эксплуатацию дальше можем говорить о следующих шагах. Проект непростой, будет стоить много денег. Город сам не сможет потянуть весь объем финансирования, поэтому мы сейчас проводим переговоры, чтобы также привлечь иностранные компании для строительства ветки метро", - сказал Кличко.

Подольско-Воскресенская линия столичного метрополитена будет проходить от жилмассива Троещина до Окружной дороги. Ее полная проектная протяженность составляет 31 км, количество станций — 22. Планируется построить 5 станций к 2025 году, еще 12 — к 2040 году и полный маршрут через 40-50 лет.

Ранее сообщалось, кто сможет профинансировать строительство метро на Троещину.