На Франковщине отремонтировали мост на ключевой трассе региона
Мост долго находился в аварийном состоянии.
Восстановление мостов по всей стране остается приоритетом программы Владимира Зеленского «Большое строительство». В Ивано-Франковской области на трассе Н-10 капитально отремонтировали мост через реку Луква, сообщает областная государственная администрация.
По словам главы ОГА Андрея Бойчука, мост долго находился в аварийном состоянии, поэтому его ремонт важен как с точки зрения улучшения дорожной сети области, так и для безопасности движения.
На мосту длиной 54 метра и шириной в 15 метров сделали дренаж и гидроизоляцию, забетонировали монолитные плиты, положили новое асфальтобетонное покрытие, а также установили освещение, новое барьерное и перильное ограждение, обустроили тротуары и нанесли новую разметку. Все - по европейским стандартам качества.
Как сообщал координатор программы «Большое строительство», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в среду в Одесской области открыли после капитального ремонта мост через Хаджибейский лиман. Этот известный долгострой завершили в рамках программы Владимира Зеленского «Большое строительство», расширив проезжую часть до 6 полос движения.