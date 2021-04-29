На Франковщине отремонтировали мост на ключевой трассе региона

Мост долго находился в аварийном состоянии.

Восстановление мостов по всей стране остается приоритетом программы Владимира Зеленского «Большое строительство». В Ивано-Франковской области на трассе Н-10 капитально отремонтировали мост через реку Луква, сообщает областная государственная администрация.

Дорога Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга является одной из ключевых транспортных артерий региона. Она проходит по территории трех областей и ведет к границе с Молдовой.

По словам главы ОГА Андрея Бойчука, мост долго находился в аварийном состоянии, поэтому его ремонт важен как с точки зрения улучшения дорожной сети области, так и для безопасности движения.

На мосту длиной 54 метра и шириной в 15 метров сделали дренаж и гидроизоляцию, забетонировали монолитные плиты, положили новое асфальтобетонное покрытие, а также установили освещение, новое барьерное и перильное ограждение, обустроили тротуары и нанесли новую разметку. Все - по европейским стандартам качества.

Как сообщал координатор программы «Большое строительство», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в среду в Одесской области открыли после капитального ремонта мост через Хаджибейский лиман. Этот известный долгострой завершили в рамках программы Владимира Зеленского «Большое строительство», расширив проезжую часть до 6 полос движения.

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