Во Львове нашли “двойника“ Mercedes-Benz из Киева

В Киеве владелец Mercedes-Benz был неприятно удивлен, когда получил по почте штраф за превышение скорости во Львовской области, выписанный по камере автоматической фиксации нарушений ПДД. Оказалось, что во Львове ездил почти такой же автомобиль, как у него, сообщила в Facebook патрульная полиция Львовской области.

Во Львове нашли “двойника“ Mercedes-Benz из Киева

22 апреля в управлении патрульной полиции Львовской области обратился киевлянин с просьбой отменить штраф в 340 гривен за превышение скорости, которое зафиксировали камеры автофиксации.

По его словам, по месту регистрации в Николаеве пришло письмо про нарушение ПДД с требованием оплатить штраф. Автомобиль официально зарегистрирован на его мать, а пользуется он им в Киеве и во Львовской области никогда не был.

Правоохранители нашли автомобиль-«двойник» во Львове. Автомобили между собой отличались только датой регистрации и годом выпуска. Все остальное – одинаковое.

Во Львове нашли “двойника“ Mercedes-Benz из Киева

Владелец автомобиля-«двойника» сообщил, что купил его в марте 2021 года в Умани вместе с документами. Продавец его заверил, что собственник автомобиля находится за границей, поэтому нет возможности переоформить право собственности.

Ранее стало известно, что полиция в Ивано-Франковской области нашла «двойника» киевского Range Rover.


Максимов Віталій, Тудей

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