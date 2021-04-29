В Украине начались продажи Volkswagen Golf восьмого поколения

В Украине начались продажи Volkswagen Golf нового, восьмого, поколения. В базовой комплектации с 1,6 л бензиновым мотором мощностью 110 л.с. он стоит от 674 973 гривен.

В Европе Golf восьмого поколения продается с 2019 года, а в Украину он попал только весной 2021 года. Украинским покупателям его предлагают в пяти комплектациях.

Уже в базовой комплектации есть достаточно большой набор оборудования, в том числе бесключевой запуск двигателя, климат-контроль, цифровая панель приборов, мультифункциональный кожаный 3-х спицевый руль, подогрев передних сидений и руля, медиасистема, светодиодные фары, а также задние светодиодные фонари.

Базовая комплектация оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В комплектации Lite дополнительно есть парктроник спереди и сзади, камера заднего вида, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и др. Под капотом – тоже 1,6 л бензиновый двигатель мощностью 110 л.с, но он работает вместе с 6-ступенчатым «автоматом». Стоит такая комплектация от 719 320 гривен.

Кроме того, Volkswagen Golf восьмого поколения в Украине продается в комплектациях Style (от 913 441 грн), R-Line (от 960 834 грн) и GTI (от 1 101 706 грн).

Напомним, ранее Volkswagen вместе с китайской компанией JAC разработал бюджетный электромобиль Sol E10X, который стоит всего 6 100 долларов.