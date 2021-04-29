В Украине появился интересный транспорт для курьерской доставки
Пандемия способствовала увеличению популярности курьерской доставки. В Украине курьеры используют как велосипеды и электросамокаты, так и целые фургоны. Но в Киеве был замечен самый интересный курьерский транспорт – трицикл с округлой застекленной кабиной. Боковых дверей не было, зато присутствовал грузовой отсек, сообщает
Трицикл создала компания Regal Raptor Motors. Это тот самый производитель, который первый в Китае начал выпуск мотоциклов типа чоппер и разработал первый на местном рынке 250-кубовый, двухцилиндровый двигатель водяного охлаждения. Сегодня компания производит экологичный транспорт на трех и четырех колесах.
Такие трициклы как тот, который увидели в Киеве, оснащаются электромотором мощностью до 2,5 кВт и свинцово-кислотными батареями. Одного заряда хватает на 60 км, а разогнаться такой транспорт может до 45 км/ч. Киевский трицикл оборудован сменным блоком АКБ. Минитранспорт Regal Raptor Motors на электротяге популярен в Турции. Например, в 2019 году компания Kurtici Kargo закупила 200 таких машин.