В Украине появился интересный транспорт для курьерской доставки

Пандемия способствовала увеличению популярности курьерской доставки. В Украине курьеры используют как велосипеды и электросамокаты, так и целые фургоны. Но в Киеве был замечен самый интересный курьерский транспорт – трицикл с округлой застекленной кабиной. Боковых дверей не было, зато присутствовал грузовой отсек, сообщает «Твоя МАШИНА» .

Трицикл создала компания Regal Raptor Motors. Это тот самый производитель, который первый в Китае начал выпуск мотоциклов типа чоппер и разработал первый на местном рынке 250-кубовый, двухцилиндровый двигатель водяного охлаждения. Сегодня компания производит экологичный транспорт на трех и четырех колесах.