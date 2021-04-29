ДТП в Украине вызвало резонанс в США

В Украине ежегодно происходят десятки тысяч ДТП, но за пределами страны о них никто не знает. Так было раньше. 21 апреля в Киеве произошла авария с участием Ford Mustang, на которую обратили внимание американские автомобильные СМИ .

В видео показано, как в Киеве желтый Ford Mustang врезается в столб, в результате чего у него практически полностью смята передняя часть. Также заметно, что сработала подушка безопасности водителя.

Водитель «Мустанга» потерял управление на влажной дороге. Автомобиль выехал на шоссе и начал ускоряться. В этот момент задняя часть «Мустанга» начала дергаться, но водитель продолжал ускоряться. Задние колеса потеряли сцепление. Водитель успел нажать тормоз, после чего врезался в столб.

В сообщении отмечается, что водитель этого Ford Mustang взял его в аренду. Всего за несколько часов перед тем, как попасть в аварию.

Это уже не первая авария с Ford Mustang в Европе. За последнее время на европейских дорогах в аварию попало сразу несколько мощных «Мустангов»…

Напомним, что с 17 марта в Украине значительно увеличились штрафы за некоторые нарушения ПДД.