Известно, когда в Киеве заработает автоматическая фиксация нарушений правил парковки

В Киеве автоматическая система фиксации нарушений правил парковки начнет работать после ослабления строгих карантинных ограничений, введенных в целях борьбы с коронавирусом. Такое заявление во время брифинга сделал мэр Виталий Кличко.

Известно, когда в Киеве заработает автоматическая фиксация нарушений правил парковки

«Вы все видите, сколько автомобилей прибавилось за последние годы на улицах столицы. Дорожная инфраструктура города не была рассчитана на такой трафик. Также затрудняют движение и неправильно припаркованные машины», - отметил Кличко.

По его словам, для инспекторов по парковке разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов «Киев цифровой». В ней есть интерактивная карта парковок, сервисы оплаты за парковку и оплаты штрафов.

Напомним, что в Киеве уже появилась первая камера автоматической фотофиксации нарушений правил парковки. Она в тестовом режиме установлена на Бассейной улице, недалеко от Бессарабской площади. Фиксация нарушений происходит автоматически, без участия инспекторов по парковке.

Ранее стало известно, что в столице хотят значительно увеличить количество инспекторов по парковке.


Максимов Віталій, Тудей

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