Кабмин объединил дороги М-04 и М-12 в трансукраинскую магистраль М-30

"Тридцатая" дорога создается к 30-й годовщине независимости Украины.

Кабмин объединил дороги М-04 и М-12 в трансукраинскую магистраль М-30
Фото: km.ukravtodor.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду принял изменения в постановление №55 от 30 января 2019 года об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Эти изменения предусматривают объединение дороги М-12 (Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка) и М-04 (Знаменка - Луганск - Изварино) в трансукраинскую магистраль М-30 (Стрый - Умань - Днепр - Изварино). Ее общая протяженность составляет 1418,2 км, а с подъездами к Виннице, Хмельницкому, Луганску, аэропорту "Хмельницкий" и обходом Днепра - 1446,6 км.

По оценкам Министерства инфраструктуры, новая магистраль после ремонта сможет обеспечивать пропуск 40-50 тысяч автомобилей в сутки (сейчас - 20 тысяч). Время на преодоление расстояния от Львовской до Луганской областей уменьшится минимум на 3 часа. Она также позволит разгрузить автомобильные дороги М-06 (Киев - Чоп), М-03 (Киев - Харьков - Должанский) и улицы Киева.

Также выделены две региональные дороги в Чернобыльской зоне:

  • Р-05 (КПП Дитятки - КПП Припять), 37 км
  • Р-06 (КПП Чернобыль - КПП Овруч), 63,4 км

Кроме того, территориальные дороги Т-04-10 Днепр - Магдалиновка - Котовка и Т-04-19 Пятихатки - Апостолово - Зеленодольск исключены из постановления, потому что они переходят в категорию дорог местного значения.

Напомним, что дорогу М-30 создают к 30-й годовщине независимости Украины. Она будет идти от Стрыя до Покровска, а после деоккупации южных районов Луганской области - до границы с Россией.

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