Кабмин объединил дороги М-04 и М-12 в трансукраинскую магистраль М-30
"Тридцатая" дорога создается к 30-й годовщине независимости Украины.
Кабинет министров на заседании в среду принял изменения в постановление №55 от 30 января 2019 года об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования государственного значения.
Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.
Эти изменения предусматривают объединение дороги М-12 (Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка) и М-04 (Знаменка - Луганск - Изварино) в трансукраинскую магистраль М-30 (Стрый - Умань - Днепр - Изварино). Ее общая протяженность составляет 1418,2 км, а с подъездами к Виннице, Хмельницкому, Луганску, аэропорту "Хмельницкий" и обходом Днепра - 1446,6 км.
По оценкам Министерства инфраструктуры, новая магистраль после ремонта сможет обеспечивать пропуск 40-50 тысяч автомобилей в сутки (сейчас - 20 тысяч). Время на преодоление расстояния от Львовской до Луганской областей уменьшится минимум на 3 часа. Она также позволит разгрузить автомобильные дороги М-06 (Киев - Чоп), М-03 (Киев - Харьков - Должанский) и улицы Киева.
Также выделены две региональные дороги в Чернобыльской зоне:
- Р-05 (КПП Дитятки - КПП Припять), 37 км
- Р-06 (КПП Чернобыль - КПП Овруч), 63,4 км
Кроме того, территориальные дороги Т-04-10 Днепр - Магдалиновка - Котовка и Т-04-19 Пятихатки - Апостолово - Зеленодольск исключены из постановления, потому что они переходят в категорию дорог местного значения.
Напомним, что дорогу М-30 создают к 30-й годовщине независимости Украины. Она будет идти от Стрыя до Покровска, а после деоккупации южных районов Луганской области - до границы с Россией.