В Одессе сожгли автомобиль экс-прокурора области и еще две машины

Полиция считает, что причиной возгорания стал поджог.

В ночь на 28 апреля в Одессе во дворе многоэтажки на ул. Маршала Говорова сгорели три автомобиля.

Как сообщили в полиции, сигнал о пожаре поступил около 2:00.

"Установлено: первым загорелся автомобиль Volvo, принадлежащий 73-летнему жителю Одессы, после чего огонь перекинулся на две соседних иномарки - Mersedes и BMW, владельцы которых устанавливаются. Предварительные выводы свидетельствуют о том, что причиной возгорания стал поджог", - отмечают в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к нему причастны.

Как пишет местное издание "Думская", подожгли автомобиль Volvo ХС60, который принадлежит Анатолию Вихорю, отцу экс-прокурора Одесской области Максима Вихоря, которого отправили в отставку после неудачной переаттестации. Машиной пользуется последний.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Напомним, в январе сожгли автомобиль судьи Ивано-Франковского городского суда Ольги Бабий.

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