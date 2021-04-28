2021-04-28
Мост через Хаджибейский лиман открыли после капитального ремонта
Теперь у моста по три полосы в обоих направлениях.
У середу, 28 квітня, в Одеській області відкрили після капітального ремонту міст через Хаджибейський лиман.
Про це повідомив "Укравтодор".
Фото: od.ukravtodor.gov.ua
Было
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Стало
Мост через лиман расположен на 445-м километре автодороги М-05 Киев-Одесса.
Мостовой переход был построен в 1993-1997 годах, тогда он по две полосы в обе стороны. Во время ремонта, который выполняло ООО "Маст-Буд", мост через Хаджибейский лиман под 3-полосное автомобильное движение в каждом направлении. Они разделены двусторонним металлическим барьерным ограждением.
По данным "Укравтодора", среднесуточная интенсивность движения на мосту составляет до 35 тысяч автомобилей. После ремонта он сможет выдержать поток в 60 тысяч автомобилей в сутки.