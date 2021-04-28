Мост через Хаджибейский лиман открыли после капитального ремонта

Теперь у моста по три полосы в обоих направлениях.

У середу, 28 квітня, в Одеській області відкрили після капітального ремонту міст через Хаджибейський лиман.

Про це повідомив "Укравтодор".

Было
Фото: od.ukravtodor.gov.ua
Было
Стало
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Стало

Мост через лиман расположен на 445-м километре автодороги М-05 Киев-Одесса.

Мостовой переход был построен в 1993-1997 годах, тогда он по две полосы в обе стороны. Во время ремонта, который выполняло ООО "Маст-Буд", мост через Хаджибейский лиман под 3-полосное автомобильное движение в каждом направлении. Они разделены двусторонним металлическим барьерным ограждением.

По данным "Укравтодора", среднесуточная интенсивность движения на мосту составляет до 35 тысяч автомобилей. После ремонта он сможет выдержать поток в 60 тысяч автомобилей в сутки.

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