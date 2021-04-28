Владельцев автомобилей хотят обложить фиксированным налогом

В Украине хотят облагать больше автомобилистов так называемым «налогом на дорогие автомобили». С такой идеей выступило Министерство финансов, которое уже даже разработало соответствующий законопроект.

Владельцев автомобилей хотят обложить фиксированным налогом

Сейчас «налог на дорогие автомобили» платят те автомобилисты, чьи «ласточки» стоят от 375 минимальных зарплат (2,25 млн гривен).

Минфин считает, что облагать «налогом на дорогие автомобили» нужно ТС, чья цена составляет 200 минимальных зарплат, то есть примерно от 1,2 млн гривен. В этом случае придется ежегодно в течение пяти лет платить по 25 тысяч грн. Таким образом планируют привлечь в бюджет дополнительные средства.

Примут ли народные депутаты Верховной рады этот законопроект – пока сказать сложно. Но если это произойдет, то «налог на дорогие автомобили» придется платить даже некоторым владельцам не премиальных машин. Дело в том, что некоторые автомобили не люксовых брендов, но в топовой комплектации стоят около 1,2 млн гривен.

Ранее стало известно, что в Украине планируют запретить автомобили с ДВС. Министерство инфраструктуры и Команда поддержки реформ разрабатывают соответствующий законопроект.


Максимов Віталій, Тудей

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