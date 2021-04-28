Китайцы показали нового конкурента Renault Duster

Китайская компания Haval начала в РФ серийное производство нового бюджетного кроссовера Haval Jolion. Он, по задумке боссов Haval, должен будет составить конкуренцию таким кроссоверам, как Renault Duster и Hyundai Creta.

Длина Jolion равняется 4472 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1574 мм, а колесная база – 2700 мм. То есть он относится к сегменту компактных кроссоверов. Однако, у него достаточно просторный салон и широкие задние двери.

У этого кроссовера есть светодиодная оптика, цифровая приборная панель, мультимедийная система, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль и др.

Под капотом находится 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 143 л.с. и 210 Нм крутящего момента, которая работает вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач или с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Привод – передний.

Сколько будет стоить Haval Jolion – пока не известно. Также пока не говорится о том, будет ли он продаваться в Украине.

Ранее сообщалось, что в Китае официально представили обновленный кроссовер Haval H6. Он называется National Tide Edition.