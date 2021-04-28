ТОП-3 подержанных среднеразмерных кроссоверов

Рост цен на новые автомобили вызвал увеличение спроса на б/у машины. Вторичный рынок не стоит недооценивать – он может предложить вполне хорошие варианты за доступную цену. О таких моделях расскажет «Твоя МАШИНА» .

Volkswagen Tiguan

Второе поколение получилось очень удачным и быстро нашло покупателей. Поэтому на вторичке можно найти много машин этой модели. Стартовые версии имеют передний привод и 1,4-литровый турбомотор на 125 л.с. Топовая версия оснащалась 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. или 150 л.с. и полным приводом.

Mazda CX-5

В свое время машина была очень технологичной и современной, также можно отметить удивительную надежность. Движет автомобилем бензиновый мотор на 2,0 или 2,5 литра и мощностью 150 или 195 л.с. соответственно. Также предлагается передний и полный привод.

Hyundai Tucson

Кроссовер представляет собой бюджетную альтернативу первым двум участникам списка. Собственно, этим и обусловлено большое количество экземпляров этой модели на вторичке. В техническом плане модель проще своих конкурентов, поэтому и обслуживание выходит дешевле.

В линейку двигателей входят 1,6-литровые агрегаты мощностью 130 и 177 л.с., 2,0-литровый бензиновый мотор на 149 л.с. и 2,0-литровый турбодизель мощностью в 185 л.с. Есть как моно-, так и полноприводные версии.