Лучшие дешевые автомобили с пробегом - экономичные и редко ломаются

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Forbes.

Scion xA (2004-2006 годов выпуска)

Плюсы: отличный рейтинг надежности, недорогое авто для покупки и обслуживания, хорошая комплектация.

Минусы: нестандартная приборная панель, небольшой салон и ограниченное грузовое пространство с задними пассажирами.

Toyota Avalon (2000-2008 годов выпуска)

Плюсы: надежный и безопасный автомобиль. Экономичный расход топлива, комфортный и тихий.

Минусы: ремонт может быть дорогим, цена более нового авто стартует от 5 тысяч долларов.

Honda Fit (2007-2012 годов выпуска)

Плюсы: надежный и дешевый в эксплуатации автомобиль. Экономичный расход топлива.

Минусы: шумный и маленький, неудобный интерьер салона.

Lexus ES (1997-2006 годов выпуска)

Плюсы: безупречная надежность, хорошее и тихое авто, высокий уровень безопасности.

Минусы: трудно найти автомобили с небольшим пробегом, исправление некоторых функций может быть дорогостоящим.

Mercury Grand Marquis (1996-2011 годов выпуска)

Плюсы: комфортное и тихое авто, надежное и прочное, мощность V8.

Минусы: плохая экономия топлива, непрактичный размер. Также непривлекательный вид.

Toyota Camry (2002-2006 годов выпуска)

Плюсы: надежное авто, легко найти в разных комплектациях, низкие эксплуатационные расходы

Минусы: пренебрежение техническим обслуживанием может быть проблемой, базовый двигатель не очень мощный.

Lincoln Town Car (1998-2011 годов выпуска)

Плюсы: очень прочный автомобиль, в котором много места, мощный и тихий.

Минусы: большой расход топлива, большой размер авто.

Scion xB (2004-2006 годов выпуска)

Плюсы: стильный дизайн, надежное и недорогое авто.

Минусы: трудно найти машину с небольшим пробегом, шумная и уязвима к боковому ветру.

Acura TSX (2004-2008 годов выпуска)

Плюсы: хорошо смотрится внутри и снаружи, надежна в эксплуатации и экономична в обслуживании.

Минусы: маленькие задние сиденья, техническое обслуживание с течением времени может быть дорогостоящим.