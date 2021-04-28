В Киеве станет больше инспекторов по парковке

В Киеве для усиления борьбы с водителями, которые с нарушением правил паркуют свои автомобили, увеличат количество инспекторов по парковке. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба КГГА.

В Киеве станет больше инспекторов по парковке

По словам начальника Инспекции по парковки Дмитрия Рахматуллина, также планируют усовершенствовать систему учебы инспекторов по парковке и ввести новые критерии качества их работы.

Рахматуллин отметил, что в Киеве инспекторы по парковке появились в 2018 году, и за это время удалось «существенно улучшить ситуацию с парковкой на киевских улицах».

Он заявил, что нужно наращивать мощности инспекции, так как сегодня парк эвакуаторов превышает количественный потенциал инспекторов. Так, за каждым инспектором сейчас в среднем закреплено шесть эвакуаторов на одной локации.

Ранее стало известно, что в Киеве появилась первая камера автоматической фотофиксации нарушений правил парковки. Она в тестовом режиме установлена на Бассейной улице, недалеко от Бессарабской площади. Фиксация нарушений происходит автоматически, без участия инспекторов по парковке.


Максимов Віталій, Тудей

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