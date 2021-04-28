Елизавета II владеет внушающей коллекцией авто на несколько миллионов долларов

Елизавета II имеет в своем распоряжении несколько восхитительных, раритетных и дорогостоящих авто. Ее автопарк насчитывает несколько автомобилей класса "суперлюкс". Некоторые она использует в повседневной жизни, какие-то только для торжественных мероприятий.

Bentley, Rolls-Royce, Jaguar и Daimler – автомобили этих марок есть в собственности королевской семьи Великобритании. Как известно, Ее Величество огромная любительница не только лошадей, но и авто. Ее коллекция впечатляет. Более того, Елизавета II еще и разбирается в них. Она спокойно может перебрать карбюратор и найти поломку, так как проходила специальные курсы во время Второй мировой войны.

Ранее королеву Англии можно было частенько увидеть за рулем Range Rover, когда она выезжала за пределы замка. Однако три года назад, после того, как ее 97-летний супруг попал в аварию, Ее Величество приняла решение пользоваться услугами личного водителя ради своей и общей безопасности.

На территории своих владений Елизавета II нередко садится за руль или даже на лошадь. В возрасте 95 лет королева все еще в силах прокатиться верхом, и делает она это все с той же грацией и величием, как и раньше.

Монаршее семейство средств на автомобили не жалеет. В автопарке Ее Величества имеется авто класса "суперлюкс" Bentley Bentayga. 600 лошадиных сил способны развить скорость до 300 кмч. Эту махину королева Англии очень часто водила раньше и даже однажды приехала на ней на конное королевское шоу.

Для королевских процессий Ее Величество использует эксклюзивный Range Rover.

Автопарк королевской семьи Великобритании постоянно пополняется различными моделями и раритетными авто. Особенное впечатление на публику произвел кабриолет Aston Martin, на котором уехали принц Уильям и Кейт Миддлтон после своей свадьбы в 2011 году.

Принц Гарри и Меган Маркл отправились на торжественный свадебный прием на электрическом Jaguar E-Type.

Очень часто монаршее семейство выставляет на аукционы свои авто, выручая при этом от коллекционеров сумасшедшие деньги.