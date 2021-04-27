В Украине построили бюджетный электрокар «Ева»

В Северодонецке специалисты ВНУ им. В. Даля создали концепт электромобиля «Ева», у которого запас хода составляет 100 км. Утверждается, что его серийная версия сможет проехать на одной подзарядке батареи 500 км.

В Украине построили бюджетный электрокар «Ева»

Этот концепт создан на алюминиевой раме, кузовные панели изготовлены из стеклопластика. Его длина равняется 4 метра, а высота - 3,1 метра. Он представляет собой субкомпактный минивэн с электрической силовой установкой.

Обратите внимание, что на крыше «Евы» находятся солнечные панели. Утверждается, что благодаря этому электрокар дополнительно проедет 30 километров.

В Украине построили бюджетный электрокар «Ева»

Создатели украинского электромобиля говорят, что у него могут быть батареи разной емкости и разные электромоторы. Их можно будет менять благодаря модульной конструкции.

Электромобиль «Ева» хотят запустить в серийное производство. Правда, пока это только желание создателей. Если это действительно произойдет, то в Украине появится свой собственный бюджетный электрокар. Его цена может составить около 12 000 долларов.

В Украине построили бюджетный электрокар «Ева»

Максимов Віталій, Тудей

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