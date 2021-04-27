В Украине построили бюджетный электрокар «Ева»

В Северодонецке специалисты ВНУ им. В. Даля создали концепт электромобиля «Ева», у которого запас хода составляет 100 км. Утверждается, что его серийная версия сможет проехать на одной подзарядке батареи 500 км.

Этот концепт создан на алюминиевой раме, кузовные панели изготовлены из стеклопластика. Его длина равняется 4 метра, а высота - 3,1 метра. Он представляет собой субкомпактный минивэн с электрической силовой установкой.

Обратите внимание, что на крыше «Евы» находятся солнечные панели. Утверждается, что благодаря этому электрокар дополнительно проедет 30 километров.

Создатели украинского электромобиля говорят, что у него могут быть батареи разной емкости и разные электромоторы. Их можно будет менять благодаря модульной конструкции.

Электромобиль «Ева» хотят запустить в серийное производство. Правда, пока это только желание создателей. Если это действительно произойдет, то в Украине появится свой собственный бюджетный электрокар. Его цена может составить около 12 000 долларов.