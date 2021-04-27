Максимальную скорость автомобилей Renault ограничат в 180 км/ч

С 2022 года все новые автомобили Renault и Dacia получат ограничение скорости на отметке 180 км/ч. Такое заявление сделал глава французского автогиганта Лука де Мео.

Решение об ограничение скорости на отметке в 180 км/ч компания Renault приняла для того, чтобы сохранить жизни водителей и пассажиров. Согласно статистике, более 30% ДТП с пострадавшими происходят из-за превышения скоростного режима.

Максимальная скорость автомобилей Renault и Dacia будет зависеть от конкретной модели, но она, повторим, не будет превышать 180 км/ч. Так, например, у Renault Megane нового поколения, который появится в продаже в 2022 году, максимальная скорость составит 160 км/ч.

По словам де Мео, такое нововведение не коснется автомобилей под брендом Alpine. Это понятно, ведь под этим брендом французы выпускают спортивные автомобили.

Ранее об ограничении максимальной скорости своих автомобилей объявила компания Volvo. Шведы тоже ограничат «максималку» на отметке в 180 км/ч.

Напомним, недавно в Украине начались продажи новой модели Renault - фургона Renault Express, который предназначен для семей и предпринимателей.