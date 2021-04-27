Новый рекорд Tesla. Компания Маска увеличила квартальную прибыль в 27 раз

Чистая прибыль компании Tesla в первом квартале 2021 года взлетела (в годовом исчислении) в 27 раз и достигла рекордного уровня — $438 млн (в первом квартале 2020 года было $16 млн, предыдущий рекорд — $331 млн — был зафиксирован в третьем квартале 2020 года). Об этом компания сообщила в отчетности, пишет РБК.

Новый рекорд Tesla. Компания Маска увеличила квартальную прибыль в 27 раз
Фото: motorpage

Выручка компании

Квартальная выручка выросла на 74%, до $10,39 млрд, заметно превысив прогнозы — эксперты ожидали роста показателя до $10,29 млрд.

Как отреагировал рынок

26 апреля акции Tesla подешевели на 2,5% на премаркете, до $719,85 за бумагу.

Инвесторам не понравилось то, что руководство не смогло дать четкий ориентир — сколько автомобилей компания планирует произвести в текущем году. Tesla оставила предыдущий прогноз в силе, заявив, что ожидает ежегодного роста поставок на 50% «на многолетнем горизонте».

Tesla объявила о рекордных поставках в первом квартале, несмотря на глобальную нехватку чипов, которая сильно ударила по конкурентам в автомобильном секторе. В отчете о прибылях и убытках компания заявила, что преодолела нехватку микросхем, отчасти за счет «чрезвычайно быстрого перехода на новые микроконтроллеры и одновременной разработки прошивки для новых микросхем от новых поставщиков».

В результате за три месяца Tesla произвела 180,34 тыс. автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Кроме того, производитель на 109% нарастил продажи — поставив клиентам 184,88 тыс. электромобилей.

К тому же Tesla удалось с легкостью превзойти ожидания за счет продажи биткоинов и нормативных кредитов: компания зафиксировала доход в $518 млн от продажи кредитов и $101 млн от продажи 10% от общего объема биткоинов, которыми владеет производитель.

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