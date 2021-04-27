"Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования во всех областях, кроме Житомирской

"Укрзализныця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования, движение которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас запрет высадки и посадки пассажиров действует только в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "УЗ" напомнили, что отмена и восстановление остановок поездов ввиду карантина осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Укрзализныця еще раз подчеркивает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци", - говорится в сообщении .

Ранее "Укрзализныця" сообщила о запуске на майские и пасхальные праздники дополнительных поездов в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.