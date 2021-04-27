Universal Hydrogen привлекла $20,5 миллиона инвестиций. Основатель стартапа — украинец

Американская компания Universal Hydrogen, которая планирует разработать решение для хранения водорода и комплекты для переоборудования коммерческих самолетов, привлекла $ 20500000 в рамках финансирования серии A.

Фото: epravda.com.ua

Американская компания Universal Hydrogen, которая планирует разработать решение для хранения водорода и комплекты для переоборудования коммерческих самолетов, привлекла $20,5 млн в рамках финансирования серии A. Это должно помочь уменьшить выбросы углерода в атмосферу, пишет Techrunch .

Раунд возглавил венчурный фонд Playground Global с синдикатом инвесторов, включая Fortescue Future Industries, Coatue, Global Founders Capital, Plug Power, Airbus Ventures, Toyota AI Ventures, Sojitz Corporation и Future Shape.

Привлеченные средства пойдут на увеличение штата компании с 12 до 40 человек и развитие собственных технологий.

Первым продуктом компании станут легкие модульные капсулы для «зеленого водорода» в самолетах, оснащенных соответствующими топливными элементами.

Основатель Universal Hydrogen Павел Еременко надеется, что к 2025 году его продукт позволит использовать водородные топливные элементы на борту небольших региональных самолетов, перевозящих 40 человек.

В конечном итоге капсулы будут доступны для самолетов разного размера — от воздушных такси вертикального взлета до дальнемагистральных самолетов.

Чтобы запустить рынок капсул, Universal Hydrogen сотрудничества с Plug Power разрабатывают собственный «водородный» самолет на 19 посадочных мест, который способен совершать перелеты на расстояние до 1200 км.

Еременко считает, что водород — единственный реальный путь для авиации достичь задач Парижского соглашения и помочь сдержать глобальное потепление.

Что известно об основателе компании

Павел Еременко родился в 1979 году во Львове, а в 13 лет вместе с родителями эмигрировал в США .