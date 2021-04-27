Universal Hydrogen привлекла $20,5 миллиона инвестиций. Основатель стартапа — украинец

Американская компания Universal Hydrogen, которая планирует разработать решение для хранения водорода и комплекты для переоборудования коммерческих самолетов, привлекла $ 20500000 в рамках финансирования серии A.

Universal Hydrogen привлекла $20,5 миллиона инвестиций. Основатель стартапа — украинец
Фото: epravda.com.ua

Американская компания Universal Hydrogen, которая планирует разработать решение для хранения водорода и комплекты для переоборудования коммерческих самолетов, привлекла $20,5 млн в рамках финансирования серии A. Это должно помочь уменьшить выбросы углерода в атмосферу, пишет Techrunch.

Что известно о привлечении инвестиций

Раунд возглавил венчурный фонд Playground Global с синдикатом инвесторов, включая Fortescue Future Industries, Coatue, Global Founders Capital, Plug Power, Airbus Ventures, Toyota AI Ventures, Sojitz Corporation и Future Shape.

Привлеченные средства пойдут на увеличение штата компании с 12 до 40 человек и развитие собственных технологий.

Первым продуктом компании станут легкие модульные капсулы для «зеленого водорода» в самолетах, оснащенных соответствующими топливными элементами.

Основатель Universal Hydrogen Павел Еременко надеется, что к 2025 году его продукт позволит использовать водородные топливные элементы на борту небольших региональных самолетов, перевозящих 40 человек.

В конечном итоге капсулы будут доступны для самолетов разного размера — от воздушных такси вертикального взлета до дальнемагистральных самолетов.

Чтобы запустить рынок капсул, Universal Hydrogen сотрудничества с Plug Power разрабатывают собственный «водородный» самолет на 19 посадочных мест, который способен совершать перелеты на расстояние до 1200 км.

Еременко считает, что водород — единственный реальный путь для авиации достичь задач Парижского соглашения и помочь сдержать глобальное потепление.

Что известно об основателе компании

Павел Еременко родился в 1979 году во Львове, а в 13 лет вместе с родителями эмигрировал в США.

В 2016 г. занимал должность гендиректора инновационного центра Airbus Group. Также был исполнительным директором Google. В сентябре 2020 года Еременко объявил о создании Universal Hydrogen.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Одессе пытались растаможить американский танковый тягачВ Одессе пытались растаможить американский танковый тягач
У берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на бортуУ берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на борту
Открытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 годОткрытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 год
Украинская компания впервые победила Skoda в конкурсе на поставку троллейбусов в ЧехииУкраинская компания впервые победила Skoda в конкурсе на поставку троллейбусов в Чехии
К 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаровК 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаров
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года украинцы потратили $933 миллиона на приобретение авто из-за рубежаС начала года украинцы потратили $933 миллиона на приобретение авто из-за рубежа
Украинец создал впечатляющую коллекцию машин в миниатюре
Водитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию автоВодитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию авто
Службе внешней разведки Украины понадобился элитный внедорожник за 1.5 миллиона
Последствия карантина: За февраль МАУ вернула пассажирам $2,5 миллионаПоследствия карантина: За февраль МАУ вернула пассажирам $2,5 миллиона
Последствия карантина: С апреля МАУ вернула пассажирам более $26,5 миллионаПоследствия карантина: С апреля МАУ вернула пассажирам более $26,5 миллиона
Предприятие "Укроборонпрома" купило Toyota с панорамной крышей за 1,6 миллионаПредприятие "Укроборонпрома" купило Toyota с панорамной крышей за 1,6 миллиона
СБУ заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 1,2 миллионаСБУ заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 1,2 миллиона
МАУ с апреля компенсировала почти $22 миллиона за отмененные рейсыМАУ с апреля компенсировала почти $22 миллиона за отмененные рейсы
В бюджет поступило 1,6 миллиона штрафов за перегруженные фурыВ бюджет поступило 1,6 миллиона штрафов за перегруженные фуры
Последние новости
Подгружаем последние новости