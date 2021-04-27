Новый аэропорт для Закарпатья решили строить в Мукачево

Стоимость строительства оценили в 4 млрд гривен, сроки - в 3 года.

Новый аэропорт для Закарпатья решили строить в Мукачево
Фото: zakarpattya.net.ua

На территории Мукачевской общины построят новый аэропорт "Мукачево-3", который должен стать основным для Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

Соответствующий меморандум во вторник, 27 апреля, подписали глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, директор государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" Олег Тарасюк, Мукачевский городской голова Андрей Балога. Накануне документ утвердил также глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков.

Фото: facebook/Kyrylo Khomiakov

Фото: facebook/Kyrylo Khomiakov

Стоимость строительства ориентировочно составит 4 млрд гривен. Из них на строительство взлетно-посадочной полосы пойдет 3 млрд гривен, на инфраструктуру - еще 1 млрд гривен.

"Для строительства аэропорта рассматривались следующие варианты: расширение аэропорта в Ужгороде, Мукачево и пгт. Середне. В итоге построен он будет в Мукачевской ТО (в районе бывшего военного аэропорта) и это, как уверяют проектанты, оптимальный вариант. Прежде всего, самолеты не будут заходить на взлет и посадку через зарубежные государства, что было бы необходимо, если бы аэропорт был в Ужгороде или Середнем. В данной местности оптимальные погодные условия. За год фиксируется 13-15 случаев, когда видимость меньше 1 километра, а скорость ветра больше 10 м/с", - пояснил выбор проектировщиков глава Закарпатского облсовета Алексей Петров.

Длина взлетной полосы нового аэропорта составит 2,8 км, ширина - 45 метров.

Он сможет принимать самолеты любого типа с определенным ограничением взлетной массы.

Аэропорт будет рассчитан на 1 млн пассажиров в год.

Ориентировочный срок строительства составляет около 3 лет.

Напомним, что существующий аэропорт "Ужгород" расположен непосредственно около словацкой границы - для взлета и посадки в Ужгороде самолеты должны заходить в воздушное пространство Словакии. Его использование требует межправительственных договоренностей, поэтому Украина решила строить на Закарпатье новый аэропорт.

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