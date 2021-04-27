Для водителей в Украине требуют поднять штрафы в 15 раз

Украинцы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести штрафы для тех, кто сидит в социальных сетях во время вождения машины. Такое решение поможет уменьшить количество аварий.

Соответствующая петиция появилась на сайте президента, передаёт Znaj.ua.

Украинцы просят ввести штрафы и фото-видео фиксацию, чтобы сделать ситуацию на дорогах более безопасной. Такое решение поможет избежать ДТП и улучшить дорожную ситуацию, по мнению автора петиции.

Автор петиции Долинский Сергей создал её 23 апреля и за несколько дней удалось собрать всего 41 голос. У автора есть еще 88 дней, чтобы собрать необходимое количество – 25 тысяч подписей и в этом случае петицию будет обязан рассмотреть президент Украины.

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