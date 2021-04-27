Законный ли в Украине штраф за трещину на лобовом стекле

Украинские полицейские иногда штрафуют водителей на 340 гривен за трещину на лобовом стекле, ссылаясь на то, что нарушена ч. 1 ст. 121 КУоАП. Водителям говорят, что они якобы управляют автомобилем с техническими неисправностями. Сегодня мы расскажем, законен ли такой штраф…

Законный ли в Украине штраф за трещину на лобовом стекле

Согласно п.6.95 ДСТУ 3649:2012 на лобовом стекле автомобилей сколы или трещины в зоне работы стеклоочистителей недопустимы. Но на основании ДСТУ 3649:2021 подобные повреждения не классифицируется как техническая неисправность.
В правилах дорожного движения (п.31.1) говорится, что техническое состояние авто и его оборудования должно соответствовать стандартам, которые касаются безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкции производителей и других техдокументов.

ПДД (п 31.3) запрещает ездить на автомобиле, если он переоборудован с нарушениями требований стандартов, правил и норм безопасности дорожного движения; не пройден тех. контроль (если он предусмотрен); номерные знаки не соответствуют стандартам, а также нарушен порядок установки и использования спецсигналов.

Нужно учесть, что в пункте 31.4 ПДД тоже нет речи о том, что нельзя ездить на машине, у которой треснуто лобовое стекло.

Таким образом, согласно ПДД, трещина или скол на лобовом стекле не классифицируется как техническая неисправность, при которой запрещено ездить на автомобиле. Автомобилисты могут оспорить в суде штраф, если он выписан за такую неисправность.

Ранее стало известно, что в Краматорске суд отменил штраф, выписанный по радару TruCam. Это произошло из-за того, что на фотографии не было видно лица водителя, который управлял автомобилем в момент превышения скоростного режима.


Максимов Віталій, Тудей

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