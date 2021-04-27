Renault показал салон своего нового бюджетного седана Taliant
Компания Renault впервые показала фотографии салона своего нового бюджетного седана Renault Taliant. Он в модельной линейке французского автопроизводителя на некоторых рынках заменит Renault Logan.
Салон седана Taliant во многом похож на салон Dacia Logan нового поколения. Правда, салон Taliant сделали проще. Однако, у него сохранился 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы и удобный вывод USB прямо под креплением для телефона.
Новый бюджетный седан Renault построен на модульной платформе CMF-B. От Logan внешне он отличается радиаторной решеткой, оптикой (светодиодной оптики нет), бамперами, задними фонарями.
Интересно, что кузова Taliant и Logan разные, но размеры этих седанов полностью одинаковые.
По слухам, под капотом находится четырехцилиндровый 1,5 л двигатель dCi, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. У топовых версий коробка передач 6-ступенчатая механическая.
Продажи Renault Taliant начнутся летом текущего года. Сначала он появится в Турции, а затем и в других странах. В Европе его, судя по всему, не будет.
Ранее стало известно, что Renault планирует в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократить свою модельную линейку.