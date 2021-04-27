Renault показал салон своего нового бюджетного седана Taliant

Компания Renault впервые показала фотографии салона своего нового бюджетного седана Renault Taliant. Он в модельной линейке французского автопроизводителя на некоторых рынках заменит Renault Logan.

Renault показал салон своего нового бюджетного седана Taliant

Салон седана Taliant во многом похож на салон Dacia Logan нового поколения. Правда, салон Taliant сделали проще. Однако, у него сохранился 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы и удобный вывод USB прямо под креплением для телефона.

Новый бюджетный седан Renault построен на модульной платформе CMF-B. От Logan внешне он отличается радиаторной решеткой, оптикой (светодиодной оптики нет), бамперами, задними фонарями.

Интересно, что кузова Taliant и Logan разные, но размеры этих седанов полностью одинаковые.

Renault показал салон своего нового бюджетного седана Taliant

По слухам, под капотом находится четырехцилиндровый 1,5 л двигатель dCi, который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. У топовых версий коробка передач 6-ступенчатая механическая.

Продажи Renault Taliant начнутся летом текущего года. Сначала он появится в Турции, а затем и в других странах. В Европе его, судя по всему, не будет.

Ранее стало известно, что Renault планирует в рамках стратегии реновации, которая предусматривает введение режима экономии, на 30% сократить свою модельную линейку.


Максимов Віталій, Тудей

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