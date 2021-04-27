В Харькове ликвидировали преступную организацию автоугонщиков

В Харькове правоохранители в результате спецоперации задержали участников преступной организации, которые угоняли престижные автомобили в разных областях Украины. Злоумышленники «работали» под прикрытием «криминальных авторитетов», сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

По версии следствия, в преступную организацию входили шесть человек. Их подозревают в угоне восьми автомобилей. Фигуранты предлагали владельцам украденных автомобилей вернуть их за вознаграждение. Если владельцы отказывались, то машины, изменив идентификационные номера агрегатов, продавали.

Следствие установило, что автоугонщиков прикрывали два так называемых «криминальных авторитета» из Черкасской области.

Четверых злоумышленников задержали 24 апреля в Харькове, когда они пытались угнать Mercedes-Benz. Правоохранители по этому дело провели 50 обысков. Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что мощную банду автоугонщиков ликвидировали в Киевской области. Они угоняли автомобили Hyundai, Mercedes, Кia и Volkswagen, разбирали их на запчасти и продавали.