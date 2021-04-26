У мэрии Одессы отсудили 171 тыс грн за внедорожник, поврежденный упавшим деревом

Мэрия Одессы признана виновной в том, что упавшее дерево повредило внедорожник Land Rover Range Rover, и теперь ей придется выплатить страховой компании «АРКС» более 171 тыс. гривен. Такое решение принял Юго-западный апелляционный хозяйственный суд.

В феврале 2019 года в Одессе упавшее дерево повредило Range Rover. Страховая компания возместила автомобилисту ущерб, так как у него был оформлен договор КАСКО.

После этого страховщики обратились в суд с иском к мэрии о взыскании средств страхового возмещения в порядке суброгации. Суд первой инстанции встал на сторону страховой компании, так как коммунальщики не содержали территорию, на которой упало дерево, в надлежащем состоянии.

Муниципалитет подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции. Однако, апелляционный суд оставил ее без удовлетворения.

Напомним, ранее в Краматорске суд отменил штраф, выписанный по радару TruCam. Дело в том, что на фотографии не было видно, кто находился за рулем в момент нарушения ПДД.