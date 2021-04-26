У мэрии Одессы отсудили 171 тыс грн за внедорожник, поврежденный упавшим деревом

Мэрия Одессы признана виновной в том, что упавшее дерево повредило внедорожник Land Rover Range Rover, и теперь ей придется выплатить страховой компании «АРКС» более 171 тыс. гривен. Такое решение принял Юго-западный апелляционный хозяйственный суд.

У мэрии Одессы отсудили 171 тыс грн за внедорожник, поврежденный упавшим деревом

В феврале 2019 года в Одессе упавшее дерево повредило Range Rover. Страховая компания возместила автомобилисту ущерб, так как у него был оформлен договор КАСКО.

После этого страховщики обратились в суд с иском к мэрии о взыскании средств страхового возмещения в порядке суброгации. Суд первой инстанции встал на сторону страховой компании, так как коммунальщики не содержали территорию, на которой упало дерево, в надлежащем состоянии.

Муниципалитет подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции. Однако, апелляционный суд оставил ее без удовлетворения.

Напомним, ранее в Краматорске суд отменил штраф, выписанный по радару TruCam. Дело в том, что на фотографии не было видно, кто находился за рулем в момент нарушения ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на бортуУ берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на борту
Открытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 годОткрытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 год
Украинская компания впервые победила Skoda в конкурсе на поставку троллейбусов в ЧехииУкраинская компания впервые победила Skoda в конкурсе на поставку троллейбусов в Чехии
К 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаровК 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаров
НБУ приостановил лицензии четырех страховщиков ОСАГОНБУ приостановил лицензии четырех страховщиков ОСАГО
Блок рекламы


Похожие новости
Эксклюзивный внедорожник оценили в $400 000
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в УкраинеНазваны самые популярные кроссоверы и внедорожники в Украине
Mercedes-Benz показала угловатый облик электрического внедорожника EQB
В Украине создают новый внедорожник
В Киеве сожгли паркующийся на газоне внедорожник Toyota (видео)В Киеве сожгли паркующийся на газоне внедорожник Toyota (видео)
МАУ возобновляет полеты в Европу из Киева и ОдессыМАУ возобновляет полеты в Европу из Киева и Одессы
Службе внешней разведки Украины понадобился элитный внедорожник за 1.5 миллиона
В "красной зоне" после попадания туда Киева и Одессы могут изменить режим работы транспортаВ "красной зоне" после попадания туда Киева и Одессы могут изменить режим работы транспорта
Шесть компаний готовы разработать для Минобороны новый внедорожник вместо УАЗ-469Шесть компаний готовы разработать для Минобороны новый внедорожник вместо УАЗ-469
В Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибшихВ Киеве внедорожник раздавил "Шкоду" на светофоре, двое погибших
Последние новости
Подгружаем последние новости