Новый Toyota Land Cruiser 300 впервые «засветился» на видео

Компания Toyota планирует в 2021 году официально представить новый Toyota Land Cruiser 300, но когда конкретно это произойдет – пока не известно. Однако, мы с вами можем его уже увидеть в видео, которое разместили в Сети.

Видео сняли возле завода компании Toyota в Японии. На площадке находилось несколько новых внедорожников, причем без камуфляжа. Там же в стране Восходящего Солнца заметили автовоз, который перевозил Land Cruiser 300.

Новый Land Cruiser получил заметные изменения в дизайне, в салоне, а также новые технологии и оборудование. У него осталась лонжеронная рама, неразрезной задний мост, постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировка межколёсных дифференциалов.

По слухам, новый Land Cruiser будет больше, но немного ниже, чем модель предыдущего поколения.

У этого внедорожники больше не будет мотора V8 объёмом 4,6 литра. Вместо него он получил битурбированную «шестерку» 3,5 л мощностью 415 л.с. Не исключено, что появится также версия с гибридной силовой установкой мощностью 480 л.с.

В Украине Land Cruiser Prado текущего поколения стоит в базовой комплектации от 1 249 090 гривен.

Ранее сообщалось, что Toyota планирует начать принимать предварительные заказы на Land Cruiser 300 не в апреле, как ожидалось, а в мае. Причина – нехватка комплектующих.