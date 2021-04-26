Индонезийскую субмарину нашли расколотой на три части

Индонезийскую подводную лодку KRI Nanggala-402, затонувшую у берегов острова Бали 21 апреля, нашли на дне моря. Она была расколота на три части. Все 53 члена экипажа погибли, передает ВВС.

Представитель флота 25 апреля заявил, что утром военные поймали слабый радиосигнал, который исходил от подводной лодки, которая находилась на глубине около 800 м. В место, где был источник сигнала, спустили батискаф, который визуально подтвердил гибель судна.

Подводную лодку в течение нескольких дней искали шесть военных кораблей и вертолет. В поисковой операции участвовали корабли Сингапурского и Малайзийского флотов, Австралия, Германия, Индия и Франция предложили помощь.

Подводная лодка исчезла во время маневров, после того, как попросила разрешения погрузиться на глубину. Причина ее гибели пока не ясна.

Изготовленной в Германии субмарине было 40 лет, но в 2012 году она прошла переоборудование.

24 апреля индонезийский флот подтвердил, что в районе, где исчезла подводная лодка, были обнаружены ее фрагменты и ряд личных вещей, в том числе молитвенные коврики. Глава командования флота Иуда Маргоно добавил, что с затонувшего корабля достали еще ряд предметов, среди которых якорь и спасательные жилеты.

Главнокомандующий индонезийскими вооруженными силами Хади Тжаджато заявил, что экипаж подводной лодки никак не мог выжить.