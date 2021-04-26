Продажи электромобилей в ЕС выросли почти на 60%

Продажи электромобилей в ЕС выросли почти на 60%

Продажи электромобилей в странах ЕС выросли на 59,1% по итогам первого квартала по сравнению с прошлым годом и достигли отметки 146,2 тыс. машин, говорится в отчете Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA). Теперь на их долю приходится 5,7% всего автомобильного рынка ЕС.

Рост спроса заметнее всего был среди граждан Германии и Италии – на 149% и 145,6% соответственно. При этом Германия остается крупнейшим рынком сбыта электромобилей. В первом квартале здесь были проданы 64,8 тыс. машин с электрическим двигателем. Это более чем в два раза превышает показатель спроса во Франции. Французские потребители приобрели в первом квартале 30,5 тыс. электромобилей, что, впрочем, на 17,5% больше, чем годом ранее.

В пределах ЕС Франция остается вторым по величине рынком электромобилей. Однако среди всех европейских стран она откатилась на третью строчку. В первом квартале 2021 года Францию потеснила Великобритания, где продажи автомобилей с электродвигателем выросли на 74% и достигли отметки 31,8 тыс. штук

Отметим, что спрос на машины с дизельными и бензиновыми двигателями в Европе продолжает существенно снижаться. В первом квартале продажи дизельных моделей в ЕС упали на 20% по сравнению с прошлым годом, а бензиновых — почти на 17%.

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