В "пьяных ДТП" с начала года погибло 14 украинцев, - Патрульная полиция

Вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения стало причиной более 1 тыс. аварий.

В "пьяных ДТП" с начала года погибло 14 украинцев, - Патрульная полиция
Фото: bigkyiv.com.ua

С начала 2021 года до 31 марта управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения стало причиной более 1 тыс. автопроисшествий в Украине.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В них травмировался 171 человек, а 14 - погибли.

Белошицкий обнародовал на своей странице в соцсети Facebook видео ДТП, произошедшего в ночь на воскресенье, 25 апреля, на проспекте Победы в Киеве.

В ДТП 21-летний пассажир Skoda получил серьезные травмы и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

"У водителя патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Результат освидетельствования на месте - 1,58 промилле, что почти в 8 раз превышает допустимый уровень", - отметил полицейский.

Напомним, в начале апреля на Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону: вместо 10,2 тыс. водителю придется заплатить 17 тыс. гривен.

С 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии.

Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом в 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

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