В Хмельницкой области столкнулись легковушка и грузовой микроавтобус, есть двое погибших

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В Хмельницкой области столкнулись легковушка и грузовой микроавтобус, погибло два человека.

Об этом сообщили местные спасатели.

"24 апреля в 15:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП на автодороге Н-03 вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района с участием грузового микроавтобуса MERCEDES и легковушки AUDI", - говорится в сообщении.

В результате аварии легковая машина загорелась.

В результате ДТП погибли 46-летняя пассажирка и 12-летний пассажир автомобиля. Водителя с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Хмельницкую областную больницу.

Водитель микроавтобуса и пассажир от госпитализации отказались.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в Черкасской области автомобиль ВАЗ-2106 съехал в пруд, трое жителей Черкасс погибли.

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