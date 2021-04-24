Минивэн ЗАЗ - неизвестная разработка Запорожского автомобилестроительного завода

За время своего существования Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выпустил мало моделей автомобилей. Однако, у него было много нереализованных проектов. В сообществе «Украинские автомобили» в Facebook показали минивэн ЗАЗ, о котором мало кто знает…

В Сети показали уникальный минивэн ЗАЗ

Речь идет про ЗАЗ «Макси», который создали в конце 1960 годов (если быть боле точным, то в 1967 году).

Этот минивэн построили на базе ЗАЗ-965А, который часто называют «горбатым Запорожцем». У него кузов вагонного типа и широкие раздвижные двери.

В Сети показали уникальный минивэн ЗАЗ

Запорожский минивэн имел подвеску с высоко расположенными торсионами, боковые вентиляционные каналы для охлаждения мотора, а также поперечную раму безопасности.

Судя по фотографиям, салон был достаточно просторный для такого небольшого автомобиля. В нем располагалось четыре кресла.

В Сети показали уникальный минивэн ЗАЗ

В серийное производство этот концепт ЗАЗ, к сожалению, не попал. На данный момент от него сохранились только стеклопластиковые панели.

В Сети показали уникальный минивэн ЗАЗ

Напомним, что в начале 2021 года ЗАЗ начал выпускать седаны Kia Rio и кроссоверы Rio X. Машинокомплекты получают от завода Hyundai в Санкт-Петербурге.


Максимов Віталій, Тудей

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