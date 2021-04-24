Укрзализныця увеличит количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники

Укрзализныця увеличивает количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Реагируя на повышенный спрос, Укрзализныця продолжает добавлять удобные рейсы на период майских выходных", - говорится в сообщении.

Дополнительное сообщение получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь с Ривненщиной.

Обновленный перечень дополнительных поездов на праздники выглядит так:

№ 249/250 Киев - Черновцы: отправление из Киева - 30 апреля, 3 мая, 7 мая, из Черновцов - 1 мая, 4 мая, 9 мая;

№ 202/201 Ковель - Киев : из Ковеля - 29 апреля, 4 мая, 9 мая, из Киева - 30 апреля, 5 мая, 10 мая;

№ 248/247 Одесса - Ковель: из Одессы - 30 апреля, из Ковеля - 3 мая;

№ 148/147 Одесса - Киев : из Одессы - с 29 апреля по 27 мая по нечетным дням, из Киева - с 30 апреля по 28 мая по четным;

№ 242/241 Одесса - Днепр: из Одессы - 29 апреля, из Днепра - 30 апреля;

№ 26/25 Одесса - Ужгород: из Одессы - 30 апреля, 2,8 мая, из Ужгорода - 1, 3, 9 мая;

№ 207/208 Киев - Ужгород: 30 апреля из Киева;

№ 235/236 Ужгород - Львов: 1 мая из Ужгорода.

Также на период пасхальных и майских праздников изменен график движения поезда №7088/7087 сообщением Харьков - Константиновка, который с 29 апреля по 10 мая будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки - в 06:00, возвращение из Харькова - в 15:55.

Напомним, "Укрзализныця" с 22 апреля возобновила полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкую область.