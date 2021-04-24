Завтра из-за легкоатлетического пробега в центре Киева ограничат движение общественного транспорта

Движение ограничат с 08:00 до 15:30.

В воскресенье, 25 апреля, в центре Киева запретят движение транспорта с 08:00 до 15:30 по маршруту проведения легкоатлетического пробега "5-й Международный Kyiv Euro Marathon".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Марафон пройдет по маршруту: ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильная парковка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход из НСК «Олимпийский») - движение по ул. Саксаганского в направлении площади Победы - с площади Победы - по проспекту Победы (только нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика Янгеля, на перекрестке пр. Победы с ул. Академика Янгеля - разворот в обратном направлении по проспекту Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильная парковка перед кассами Дворца Спорта).

Патрульная полиция Киева призывает водителей планировать маршруты с учетом ограничения движения автомобилей на таких улицах: Эспланадная, Рогнединская, Шота Руставели, Саксаганского, Большая Васильковская, Физкультуры, Антоновича, Жилянская, Льва Толстого, Владимирская, Тарасовская, Паньковская, Симона Петлюры, Бульварно-Кудрявская, Шолуденко, Академика Янгеля, Смоленская, Алексея Тихого, Гарматная. Также на площади Льва Толстого, съезде с Шулявского моста, проспекте Победы и Воздухофлотском.

"Изменит работу ряд маршрутов общественного транспорта. А именно: троллейбусы маршрутов №№3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 и автобусы маршрутов №№ 2, 5, 20, 69, 118", - говорится в сообщении.

С 07:30 до 16:00 движение маршрутов будет организовано:

троллейбус № 3 - от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала «Южный»;

троллейбус № 5 - от ул. Белицкой до ст. м. «Нивки»;

троллейбус № 7 - от ул. Чернобыльской до ст. м. «Нивки»;

троллейбус № 8 - от ул. Смелянского до железнодорожного вокзала «Южный»;

троллейбус № 9 - от Международного аэропорта « Киев » ( «Жуляны») до железнодорожного вокзала «Южный»;

троллейбус № 12 - от ст. м. «Васильковская» до ст. м. «Лыбидская»;

троллейбус № 14 - от Ботанического сада до ст. м. «Дворец спорта»;

троллейбус № 17 - от Площади Космонавтов до железнодорожного вокзала «Южный»;

троллейбус № 40 - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

автобус № 2 - от ул. Булгакова до ст. м. «Берестейская»;

автобус № 5 - от ул. Изюмской до ул. Жилянской;

автобус № 20 - от ж/м Корчеватое до ул. Деловой;

автобус № 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала «Южный»;

автобус № 118 - от ст. м. «Черниговская» до железнодорожного вокзала «Центральный».

На указанный период в соответствии с заявкой организатора марафона организуется движение бесплатных временных автобусных маршрутов:

№ 3тр «Железнодорожный массив - ул. Жилянская»: Железнодорожный массив - ул. Волгоградская - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Ивана Федорова - ул. Короленковская - ул. Тарасовская - ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - ул. Волгоградская - Железнодорожный массив;

№ 5тр «Ст. м. «Нивки» - ст. м. «Площадь Льва Толстого»: ст. м. «Нивки» - пр. Победы - ул. Гарматная - ул. Выборгская - ул. Вадима Гетьмана - ул. Борщаговская - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - пр. Победы - ст. м. «Нивки»;

14ТР «Железнодорожный вокзал «Центральный» - ст. м. «Дворец спорта»: железнодорожный вокзал «Центральный» - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская - ул. Павла Скоропадского - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - Бессарабская площадь - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал «Центральный».

На временных автобусных маршрутах №№ 3тр, 5тр, 14ТР будут действовать ограничительные карантинные меры, действующие в общественном транспорте Киева .

Напомним, с 5 апреля столица Украины пошла на жесткий локдаун, и весь общественный транспорт - и наземный, и метро - работает по специальным пропускам пассажиров, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.