В Харькове загорелись четыре автомобиля, пострадал мужчина

В Немышлянском районе Харькова горели сразу четыре автомобиля, на пожаре пострадал 49-летний мужчина.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

"24 апреля в 01:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел по адресу: ул. Солнечная 2, в Немышлянском районе Харькова - горели автомобили на автомобильной стоянке", - говорится в сообщении.

Фото: kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия были направлены два отделения Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах.

Ко времени их прибытия установлено, что пламенем охвачены сразу 4 автомобиля: три автомобиля "Мersedes-Benz Sprinter", и "Ford Transit", на общей площади 50 м. кв.

Фото: kh.dsns.gov.ua

В результате пожара пострадал 49-летний мужчина, его госпитализировали с диагнозом: ожоги лица и верхних конечностей.

Спасатели локализовали огонь в 2:03 и ликвидировали его в 03:05.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в декабре прошлого года неизвестные сожгли легковой автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро во Львове.