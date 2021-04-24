Зеленскому предлагают ввести “космические“ штрафы за соцсети за рулем

В Украине могут ввести огромные штрафы для водителей, которые управляют автомобилем и одновременно с этим "сидят" в социальных сетях. Президенту Украины Владимиру Зеленскому подали соответствующую петицию.

В частности, автор петиции призывает Зеленского разработать и внести в Верховную раду законопроект, предусматривающий "космические" штрафы для тех, кто за рулем "сидит" в соцсетях.

К выявлению нарушителей предлагается привлекать водителей и пешеходов. Они смогут фиксировать момент, когда тот или иной водитель общается в социальных сетях, а потом отправлять фото или видео в полицию. В дальнейшем полиция должна будет рассылать нарушителям "письма счастья".

Автор петиции исходит из того, что из-за водителей, которые за рулем общаются в социальных сетях, происходит много ДТП. Если сделать для них наказание в виде очень большого штрафа, то это, по его мнению, поможет улучшить обстановку на дорогах.

Кроме того, в петиции Зеленского просят "поднять штрафы в 15 раз для тех, у кого за рулем на скорости более 40 км/ч в руках телефон".

Напомним, что с 17 марта в Украине значительно увеличились штрафы за некоторые нарушения ПДД. Мы подробно рассказали, какие штрафы увеличились…