Авиакомпания ОАЭ выплатила 3,7 млн грн штрафа за полеты над оккупированным Крымом

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов выплатила Украине штраф в размере 3,7 миллиона гривень за полеты вблизи оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

"Прокуратурой автономии в ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК Украины), в Хозяйственный суд Киевской области предъявлено исковое заявление в интересах государства в лице Министерства инфраструктуры Украины к авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов о взыскании задолженности в сумме 3719843 гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушными судами указанной иностранной авиакомпании были осуществлены полеты в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегированы Украине международными договорами. При этом установленные в соответствии с законодательством Украины, норм ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правил Евроконтроля, аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины авиакомпанией оплачены не были.

По информации прокуратуры, сейчас на рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области находится еще четыре исковых заявления прокуратуры АРК к иностранным авиакомпаниям о взыскании задолженности за предоставленные аэронавигационные услуги на общую сумму более 1 миллиона гривень.