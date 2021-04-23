Авиакомпания ОАЭ выплатила 3,7 млн грн штрафа за полеты над оккупированным Крымом

Иностранная компания не платила аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины.

Авиакомпания ОАЭ выплатила 3,7 млн грн штрафа за полеты над оккупированным Крымом
Фото: EPA

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов выплатила Украине штраф в размере 3,7 миллиона гривень за полеты вблизи оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

"Прокуратурой автономии в ходе досудебного расследования уголовного производства, начатого по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК Украины), в Хозяйственный суд Киевской области предъявлено исковое заявление в интересах государства в лице Министерства инфраструктуры Украины к авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов о взыскании задолженности в сумме 3719843 гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушными судами указанной иностранной авиакомпании были осуществлены полеты в Симферопольском районе полетной информации, который включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегированы Украине международными договорами. При этом установленные в соответствии с законодательством Украины, норм ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правил Евроконтроля, аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины авиакомпанией оплачены не были.

По информации прокуратуры, сейчас на рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области находится еще четыре исковых заявления прокуратуры АРК к иностранным авиакомпаниям о взыскании задолженности за предоставленные аэронавигационные услуги на общую сумму более 1 миллиона гривень.

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