2021-04-23
На заметку водителям: как будут работать сервисные центры МВД во время майских праздников
Главный сервисный центр МВД сообщил, что во время майских и пасхальных праздников сервисные центры будут работать по праздничному графику. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.
«Напоминаем, что мы предоставляем услуги:
— посредством функционала на сайте «Запись в электронную очередь» (в те сервисные центры МВД, где он обновлен);
— по телефонам региональных сервисных центров МВД, где электронную очередь ещё не внедрили», — говорится в сообщении.