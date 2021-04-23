На заметку водителям: как будут работать сервисные центры МВД во время майских праздников

Главный сервисный центр МВД сообщил, что во время майских и пасхальных праздников сервисные центры будут работать по праздничному графику. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Напоминаем, что мы предоставляем услуги:

— посредством функционала на сайте «Запись в электронную очередь» (в те сервисные центры МВД, где он обновлен);

— по телефонам региональных сервисных центров МВД, где электронную очередь ещё не внедрили», — говорится в сообщении.

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