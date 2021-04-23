Объездную Харькова превратят в автодорогу европейского образца, - Кубраков

Государство инвестирует в этот инфраструктурный проект 1,8 миллиарда грн.

Объездную Харькова превратят в автодорогу европейского образца, - Кубраков

Работы по капитальному ремонту объездной дороги Харькова проведут на 58 километрах - на наиболее разрушенных участках. Это около двух третей Объездной дороги, общая протяженность которой составляет 82,7 км.

58 километров объездной дороги капитально отремонтируют в течение 2021-2022 годов. Об этом в своем блоге на сайте «Лига» сообщил руководитель Укравтодора Александр Кубраков. Работа на этом важном объекте ведется в соответствии с программой Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Государство инвестирует в этот инфраструктурный проект 1,8 млрд грн. За эти средства подрядчики превратят объездную в автодорогу европейского образца. Это еще один пример того, как государство помогает решать проблемы городов, повышая экономическую состоятельность всей страны», - отметил Кубраков.

В кольцевую входят отрезки 5 различных трасс: М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, Р-78 Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка и 2 подъезда к аэропорту «Харьков» со стороны Довжанского и Киева. Географически участки ремонта охватят северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточную части кольцевой дороги. Ремонт оставшейся трети - перспектива будущих лет.

«Объездная дорога вокруг Харькова - это далеко не единственная в Украине дорога, которая получит новую жизнь. За первый год работы президентской программы «Большая стройка» отстроено таких 4056 км по всей стране», - подчеркнул Кубраков.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что в планах «Большой стройки» на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Открытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 годОткрытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 год
Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилейПоставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей
К 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаровК 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаров
У берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на бортуУ берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на борту
Вертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во ЛьвовВертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во Львов
Блок рекламы


Похожие новости
Тарифы на проезд в городском электротранспорте заинтересовали прокуратуру ХарьковаТарифы на проезд в городском электротранспорте заинтересовали прокуратуру Харькова
Объездную дорогу в Харькове Укравтодор будет ремонтировать сразу с двух сторонОбъездную дорогу в Харькове Укравтодор будет ремонтировать сразу с двух сторон
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с маршруткой около ХарьковаДва человека погибли в результате столкновения автомобиля с маршруткой около Харькова
Зеленский анонсировал обновление пригородного железнодорожного сообщения для Киева, Харькова и ДнепраЗеленский анонсировал обновление пригородного железнодорожного сообщения для Киева, Харькова и Днепра
Wizz Air объявила о возобновлении рейсов из Киева, Львова и ХарьковаWizz Air объявила о возобновлении рейсов из Киева, Львова и Харькова
Гражданина Египта, который сбил трех пешеходов в центре Харькова, взяли под стражу с возможностью внести 10,5 млн грн залогаГражданина Египта, который сбил трех пешеходов в центре Харькова, взяли под стражу с возможностью внести 10,5 млн грн залога
Виновнику аварии в центре Харькова сообщили о подозренииВиновнику аварии в центре Харькова сообщили о подозрении
Водительские права нового образца. Кабмин утвердил форматВодительские права нового образца. Кабмин утвердил формат
Китайская CRRC показала вагоны, которые поставит для метро ХарьковаКитайская CRRC показала вагоны, которые поставит для метро Харькова
Стоимость ОСАГО могут поднять до «европейского уровня»Стоимость ОСАГО могут поднять до «европейского уровня»
Последние новости
Подгружаем последние новости