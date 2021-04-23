Объездную Харькова превратят в автодорогу европейского образца, - Кубраков

Работы по капитальному ремонту объездной дороги Харькова проведут на 58 километрах - на наиболее разрушенных участках. Это около двух третей Объездной дороги, общая протяженность которой составляет 82,7 км.

58 километров объездной дороги капитально отремонтируют в течение 2021-2022 годов. Об этом в своем блоге на сайте «Лига» сообщил руководитель Укравтодора Александр Кубраков. Работа на этом важном объекте ведется в соответствии с программой Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Государство инвестирует в этот инфраструктурный проект 1,8 млрд грн. За эти средства подрядчики превратят объездную в автодорогу европейского образца. Это еще один пример того, как государство помогает решать проблемы городов, повышая экономическую состоятельность всей страны», - отметил Кубраков.

В кольцевую входят отрезки 5 различных трасс: М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, Р-78 Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка и 2 подъезда к аэропорту «Харьков» со стороны Довжанского и Киева . Географически участки ремонта охватят северо-западную, северную, северо-восточную и юго-восточную части кольцевой дороги. Ремонт оставшейся трети - перспектива будущих лет.

«Объездная дорога вокруг Харькова - это далеко не единственная в Украине дорога, которая получит новую жизнь. За первый год работы президентской программы «Большая стройка» отстроено таких 4056 км по всей стране», - подчеркнул Кубраков.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса президента и координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что в планах «Большой стройки» на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.