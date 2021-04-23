Автомобильный рынок взлетит почти втрое за счёт дешёвых электромобилей, заявила Nidec

В последние годы во всём мире продавалось около 90 млн новых автомобилей ежегодно, и попытки навязать потребителям модель совместного использования могли бы сократить рынок ещё сильнее, если бы не вмешалась пандемия с её требованиями к социальной дистанции. Японский производитель электродвигателей считает, что дешёвые электромобили почти утроят объёмы продаж автомобилей.

Автомобильный рынок взлетит почти втрое за счёт дешёвых электромобилей, заявила Nidec

Источник изображения: InsideEVs

Соответствующие заявления на этой неделе сделал генеральный директор Nidec Дзюн Сэки (Jun Seki). Японская компания является крупнейшим производителем электродвигателей, и от развития рынка электромобилей выиграет очевидным образом. По словам главы Nidec, с появлением доступных электромобилей ёмкость всего рынка может увеличиться дополнительно на 100?200 млн машин. Что в Nidec понимают под термином «доступный электромобиль», можно понять на примере китайской машины марки Wuling, которая всего за несколько месяцев смогла обойти по популярности Tesla Model 3 на внутреннем рынке КНР.

Скромный запас хода в 120 км, не самый вместительный салон и отсутствие передовых систем безопасности не очень смущали китайских покупателей, которые накинулись на электромобиль стоимостью менее $5000. По словам главы Nidec, подобные электромобили открыли возможность обзавестись личным транспортом для тех, кто раньше не мог себе позволить автомобиль. Wuling Honguang Mini EV способен заряжаться от бытовой розетки, поэтому его приобретали даже жители удалённых районов Китая со слабой зарядной инфраструктурой.

Все эти прогнозы, тем не менее, не учитывают главной проблемы — скорость снижения себестоимости тяговых батарей пока не позволит вывести на рынок доступные электромобили с приемлемым запасом хода. Где-то к середине десятилетия некоторые производители обещают опустить планку до $100 за 1 кВт?ч электроэнергии, но даже в этом случае самые «дальнобойные» машины на электротяге целых $10 000 своей стоимости будут выделять на тяговую батарею. У современных электромобилей почти половина массы приходится на аккумуляторы, а их доля в стоимости достигает 30 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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