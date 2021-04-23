Hyundai Motor почти утроил квартальную чистую прибыль

Чистая прибыль крупнейшего южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor Co. составила в январе-марте 1,522 трлн вон ($1,36 млрд) по сравнению с 552,68 млрд вон за аналогичный период прошлого года. Показатель за прошедший квартал вырос почти в 2,8 раза в годовом сравнении, пишет Finmarket.

Hyundai Motor почти утроил квартальную чистую прибыль
Фото: biz.nv.ua

Как изменились показатели

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 1,214 трлн вон.

Операционная прибыль подскочила на 92% и достигла 1,657 трлн вон, сообщается в пресс-релизе компании. Выручка выросла на 8,2% — до 27,391 трлн вон.

Глобальные продажи Hyundai Motor повысились на 11%, в том числе на корейском рынке на 17%. Экспорт в Китай подскочил на 48%, в Индию — на 44%. Между тем поставки в США сократились на 3,6%.

При этом компания отметила, что общемировая проблема с нехваткой чипов окажет негативное влияние на ее результаты во втором квартале.

Торги на бирже

Котировки акций автопроизводителя по итогам торгов в четверг выросли на 0,2%, отчетность была опубликована после закрытия рынка.

С начала текущего года капитализация Hyundai Motor выросла почти на 18% (до 52,4 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 10,6%.

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