В Киеве появилась “антиковидная маршрутка“

В Украине не утихает пандемия коронавируса, а власти не собираются в ближайшее время смягчать карантин, что приводит часто к коллапсу транспортной системы. Киевляне решили самостоятельно бороться с пандемией. Так, в столице появилось необычное "антиковидное" маршрутное такси.

В Киеве появилась “антиковидная маршрутка“

Фотографии этого транспортного средства опубликовал Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

В сообщении говорится, что проезд в "антиковидной маршрутке" совершенно бесплатный. Пассажиры сидят в отдельных креслах.

У этого сине-голубого транспортного средства открытый салон, символичный номер 666а, огромные колеса, а капот украшен стилизованным черепом. Надеемся, что для пассажиров предусмотрены ремни безопасности. Судя по всему, в "антиковидное" маршрутное такси помещается около 10 пассажиров.

В Киеве появилась “антиковидная маршрутка“

Максимов Віталій, Тудей

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