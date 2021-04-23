Toyota разрабатывает конкурента Renault Logan

Компания Toyota планирует разработать и выпустить на рынок новый бюджетный седан Toyota Belta. Он должен будет составить конкуренцию Renault Logan.

Toyota разрабатывает конкурента Renault Logan

Некоторые автопроизводители в последнее время перестали выпускать седаны или планируют это сделать. Причина заключается в том, что во многих странах снизился спрос на седаны. Покупатели сейчас делают акцент на кроссоверы и внедорожники.

Однако, Toyota считает, что пока еще седаны рано списывать со счета. Тем более, что есть страны, где интерес к ним не снизился (например, Индия и Китай). Поэтому боссы японского автогиганта решили выпустить на рынок новый недорогой и компактный седан.

Эту новинку построят на базе Suzuki Ciaz. Его длина составит 4490 мм, а колесная база - 2650 мм. Про дизайн пока говорить рано. По слухам, новый японский седан получит узкую решетку радиатора с хромированной окантовкой, бампер с широким воздухозаборником.

Toyota разрабатывает конкурента Renault Logan

Под капотом будет находиться четырехцилиндровый 1,5 л двигатель мощностью 105 л.с., который работает вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач или с четырехступенчатым «автоматом».

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи обновленной Toyota Camry. Она получила небольшие изменения в дизайне и новые технологии.


Максимов Віталій, Тудей

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