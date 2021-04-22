В Сети показали самые ржавые автомобили Skoda

Автомобили Skoda имеют достаточно хорошую антикоррозийную защиту. Тем не менее, парни из чешского издания Auto.cz сумели найти самые «ржавые» «Шкоды» в мире. На самом деле, конечно, эти автомобили не испорчены коррозии (почти). Их сделали «ржавыми» искусственно, в соответствии со стилем тюнинга под названием «Rat Style».

В Сети показали самые ржавые автомобили Skoda

Цель такого тюнига, если говорить просто, - сделать так, чтобы автомобиль был похож на «груду металлолома». Но при этом салон обычно выглядит привлекательно, а за технической «начинкой» старательно ухаживают.

У мастеров есть разные методы искусственного старения автомобилей. Они используют краску, «патину». А иногда специально делают так, чтобы кое-где появилась настоящая коррозия.

В Сети показали самые ржавые автомобили Skoda

Раньше такой странный вид тюнинга автомобилей был достаточно популярен на Западе. В последние годы его популярность сильно снизилась. Тем не менее, до сих пор еще в разных станах мира можно встретить любителей «ржавых» машин.

В Сети показали самые ржавые автомобили Skoda

В Великобритании, например, искусственно «состарили» Skoda Rapid, а в Венгрии - Skoda 120L. Венгры заявили, что они старались оставить машину в таком состоянии, в котором ее купили.

В Сети показали самые ржавые автомобили Skoda

Такой тюнинг вызывает у нас двойственные чувства. С одной стороны мы восхищаемся работой мастеров. С другой – грустно видеть ржавые машины.

В Сети показали самые ржавые автомобили Skoda

Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Открытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 годОткрытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 год
Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилейПоставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей
К 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаровК 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаров
У берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на бортуУ берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на борту
Вертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во ЛьвовВертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во Львов
Блок рекламы


Похожие новости
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в УкраинеНазваны самые популярные кроссоверы и внедорожники в Украине
В Сети показали «живую» Toyota Tundra с пробегом 1,5 млн кмВ Сети показали «живую» Toyota Tundra с пробегом 1,5 млн км
В Сети показали, как ездит кортеж Зеленского
Kia показала нового соперника Skoda OctaviaKia показала нового соперника Skoda Octavia
Honda Civic нового поколения официально показали на фотоHonda Civic нового поколения официально показали на фото
Skoda представила обновленный KodiaqSkoda представила обновленный Kodiaq
В Сети показали копию Ferrari за 28 тысяч гривен
В Сети показали салон нового бюджетного кроссовера VWВ Сети показали салон нового бюджетного кроссовера VW
В Сети впервые показали новый Honda CR-VВ Сети впервые показали новый Honda CR-V
Kia Sportage нового поколения показали без камуфляжаKia Sportage нового поколения показали без камуфляжа
Последние новости
Подгружаем последние новости