В Сети показали самые ржавые автомобили Skoda

Автомобили Skoda имеют достаточно хорошую антикоррозийную защиту. Тем не менее, парни из чешского издания Auto.cz сумели найти самые «ржавые» «Шкоды» в мире. На самом деле, конечно, эти автомобили не испорчены коррозии (почти). Их сделали «ржавыми» искусственно, в соответствии со стилем тюнинга под названием «Rat Style».

Цель такого тюнига, если говорить просто, - сделать так, чтобы автомобиль был похож на «груду металлолома». Но при этом салон обычно выглядит привлекательно, а за технической «начинкой» старательно ухаживают.

У мастеров есть разные методы искусственного старения автомобилей. Они используют краску, «патину». А иногда специально делают так, чтобы кое-где появилась настоящая коррозия.

Раньше такой странный вид тюнинга автомобилей был достаточно популярен на Западе. В последние годы его популярность сильно снизилась. Тем не менее, до сих пор еще в разных станах мира можно встретить любителей «ржавых» машин.

В Великобритании, например, искусственно «состарили» Skoda Rapid, а в Венгрии - Skoda 120L. Венгры заявили, что они старались оставить машину в таком состоянии, в котором ее купили.

Такой тюнинг вызывает у нас двойственные чувства. С одной стороны мы восхищаемся работой мастеров. С другой – грустно видеть ржавые машины.