Kia отзывает более 147 тысяч кроссоверов из-за угрозы возгорания

Компания Kia отзывает в США более 147 тысяч кроссоверов Kia Seltos и Soul из-за возможных проблем с двигателем, что может привести к пожару в автомобиле.

В частности, под эту сервисную кампанию попали кроссоверы Kia Soul 2020-2021 годов и Kia Seltos 2021 года, которые оснащаются 2,0 л бензиновым двигателем.

Из-за неправильной темообработки может быть дефект маслосъемных колец. Это грозит потерей мощности двигателя, а в некоторых случаях он может заглохнуть во время движения. Кроме того, из-за этого дефекта масло может попасть на раскаленные детали, что увеличивает риск возгорания.

По данным американской Национальной администрации дорожного движения, только 1% из 147 тысяч кроссоверов Kia, которые отзывают, имеют такую проблему с двигателем. Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы ДТП или несчастные случаи с людьми – не сообщается.

Kia обещает тщательно проверить отзываемые кроссоверы и, при необходимости, устранить дефект. Не исключено, что установят новый двигатель.

Ранее стало известно, что ЗАЗ начал выпускать две модели Kia. Это седан Kia Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.