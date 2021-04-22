Kia отзывает более 147 тысяч кроссоверов из-за угрозы возгорания

Компания Kia отзывает в США более 147 тысяч кроссоверов Kia Seltos и Soul из-за возможных проблем с двигателем, что может привести к пожару в автомобиле.

Kia отзывает более 147 тысяч кроссоверов из-за угрозы возгорания

В частности, под эту сервисную кампанию попали кроссоверы Kia Soul 2020-2021 годов и Kia Seltos 2021 года, которые оснащаются 2,0 л бензиновым двигателем.

Из-за неправильной темообработки может быть дефект маслосъемных колец. Это грозит потерей мощности двигателя, а в некоторых случаях он может заглохнуть во время движения. Кроме того, из-за этого дефекта масло может попасть на раскаленные детали, что увеличивает риск возгорания.

По данным американской Национальной администрации дорожного движения, только 1% из 147 тысяч кроссоверов Kia, которые отзывают, имеют такую проблему с двигателем. Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы ДТП или несчастные случаи с людьми – не сообщается.

Kia обещает тщательно проверить отзываемые кроссоверы и, при необходимости, устранить дефект. Не исключено, что установят новый двигатель.

Ранее стало известно, что ЗАЗ начал выпускать две модели Kia. Это седан Kia Rio и внедорожный хэтчбек Rio X.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Открытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 годОткрытие новых станций метро в Днепре официально отложили на 2024 год
Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилейПоставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей
К 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаровК 2025 году Toyota выпустит линейку из 15-ти электрокаров
У берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на бортуУ берегов Бали исчезла индонезийская субмарина с 53 людьми на борту
Вертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во ЛьвовВертолет ГСЧС доставил 46-летнюю женщину с инфарктом из Турки во Львов
Блок рекламы


Похожие новости
С начала года украинцы потратили $933 миллиона на приобретение авто из-за рубежаС начала года украинцы потратили $933 миллиона на приобретение авто из-за рубежа
Из-за аварии Интерсити+ уволят нескольких работников Приднепровской железной дорогиИз-за аварии Интерсити+ уволят нескольких работников Приднепровской железной дороги
В Сети показали копию Ferrari за 28 тысяч гривен
ТОП-3 автомобилей, которые без проблем проедут более 300 тыс кмТОП-3 автомобилей, которые без проблем проедут более 300 тыс км
УЗ отменила три поезда в западном направлении из-за низкого спросаУЗ отменила три поезда в западном направлении из-за низкого спроса
Авиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо УкраиныАвиабилеты на рейсы турецких лоукостеров подешевели из-за конкуренции за небо Украины
На строительство дорог Киевщины потратят более миллиарда гривенНа строительство дорог Киевщины потратят более миллиарда гривен
Все застрявшие из-за аварии контейнеровоза суда прошли Суэцкий каналВсе застрявшие из-за аварии контейнеровоза суда прошли Суэцкий канал
КГГА обратилась в полицию из-за продажи спецбилетов для поездок в общественном транспорте в интернетеКГГА обратилась в полицию из-за продажи спецбилетов для поездок в общественном транспорте в интернете
Нескольких руководителей Приднепровской железной дороги отстранили от должностей из-за аварии Интерсити +Нескольких руководителей Приднепровской железной дороги отстранили от должностей из-за аварии Интерсити +
Последние новости
Подгружаем последние новости