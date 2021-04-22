В зоне отчуждения за 3 года будут обновлены основные трассы, - Кирилл Тимошенко

К 35-летию Чернобыльской катастрофы на ВДНХ в Киеве на днях откроется выставка «Чернобыль. Путешествие».

В зоне отчуждения за 3 года будут обновлены основные трассы, - Кирилл Тимошенко

В 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы в зоне отчуждения стартовала президентская программа «Большое строительство». В течение следующих трех лет там планируется восстановить основные трассы, обеспечив доступ природоохранникам, ученым, энергетикам и предпринимателям. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко.

«Чернобыль сегодня становится символом того, что жизнь всегда побеждает. Человечество способно восстанавливаться даже после глобальных катастроф. Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития», - отметил Тимошенко.

По его словам, в Чернобыльской зоне сегодня внедряются новейшие технологии, восстанавливается природа, ЧАЭС стала уникальной площадкой для выработки альтернативной энергии.

«Считаю, что одним из символов развития территории являются новые дороги. Жизнь продолжается. Все это - результат героических усилий ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы», - подчеркнул он.

Как сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, к 35-летию Чернобыльской катастрофы на ВДНХ в Киеве на днях откроется выставка «Чернобыль. Путешествие». Проект создан по инициативе Офиса Президента Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины вместе с ГАЗО, при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Мультимедийная выставка «Чернобыль. Путешествие» состоит из семи смысловых блоков - от мирового контекста 1986 года по рассказу об аварии, от историй людей, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986 года, до диалога о дальнейшей судьбе Чернобыля и его будущего.

26 апреля состоится предварительное открытие выставки для генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гроссе, Президента Украины и прессы. Для посетителей «Чернобыль. Путешествие» откроется после отмены жесткого карантина. Вход на выставку бесплатный с соблюдением всех мер безопасности, рекомендованных Минздравом.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко ранее заявил, что в планах «Большого строительства» на 2021 год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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